برلين تعزز دعمها لأفريقيا وآسيا بـ 250 مليون يورو لمواجهة تداعيات أزمة هرمز

برلين-سانا

أعلنت وزارة التنمية الألمانية، اليوم الإثنين، تخصيص حزمة مساعدات إضافية بقيمة 250 مليون يورو لدعم الدول والمناطق الأكثر تضرراً في أفريقيا وآسيا من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.



ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة، قولها في بيان: إن وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، أعلنت عن المساعدات خلال مؤتمر هامبورغ للاستدامة، موضحة أن الأموال ستستخدم لتحسين الأمن الغذائي في الحالات الحرجة وتعزيز القدرة على الصمود في هذه المناطق ومساعدة صغار المزارعين.



وتهدف هذه المساعدات إلى الحد من الآثار الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، بما يسهم في تعزيز صمود الفئات الأكثر هشاشة في الدول المتضررة.



وتأتي هذه الخطوة في ظل التداعيات المتواصلة لأزمة مضيق هرمز، التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وأثرت بشكل مباشر في الأمن الغذائي للدول المعتمدة على الواردات.

