فيسبوك يطوّر مساعداً ذكياً لدعم صناع المحتوى وتحليل أداء منشوراتهم

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «فيسبوك» التابعة لـ«ميتا» إعادة تصميم أداة «Creator Studio» وتحويلها إلى تطبيق مستقل مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة صناع المحتوى على تطوير أعمالهم، وتنمية جماهيرهم، وتحسين أداء منشوراتهم على المنصة.

ووفقاً لما ذكره موقع «تك كرانش» التقني اليوم الخميس، يختبر التطبيق حالياً مع مجموعة محدودة من صناع المحتوى، ويتضمن مساعداً ذكياً يقدم توصيات مخصصة استناداً إلى أسلوب المحتوى، ومستويات التفاعل، وأداء المنشورات، والأهداف التي يسعى المستخدمون إلى تحقيقها.

ويتيح المساعد الجديد لصناع المحتوى طرح أسئلة مباشرة حول أداء حساباتهم، مثل أفضل أوقات النشر أو آراء المتابعين في التعليقات، مع إمكانية مواصلة الحوار للحصول على تحليلات أعمق حول تغير اهتمامات الجمهور وسلوكياته بمرور الوقت.

كما يضم التطبيق أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها أداة لإدارة التعليقات تساعد على تحديد أبرز التعليقات واقتراح ردود مكتوبة تتناسب مع أسلوب تواصل صانع المحتوى، مع إمكانية تعديل الردود أو الموافقة عليها قبل نشرها.

ويقدم التطبيق عند فتحه يومياً لوحة مهام تتضمن أولويات المستخدم، مثل مراجعة أداء المنشورات الحديثة، ومتابعة التقدم نحو الأهداف المحددة، والتعرف على التعليقات التي تحتاج إلى تفاعل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي «ميتا» لتعزيز حضور منصاتها في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، ودعم صناع المحتوى في ظل المنافسة المتزايدة مع منصات التواصل الأخرى، إضافة إلى تقليل اعتماد المستخدمين على أدوات خارجية لتحليل المحتوى وتوليد الأفكار.