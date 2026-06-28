وزير التربية والتعليم يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في مراكز ‏عفرين بريف حلب

حلب-سانا‏

تفقد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، اليوم ‏الأحد، عدداً من المراكز الامتحانية في منطقة عفرين بريف حلب، ‏وذلك في ختام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي لدورة ‌‏2026، حيث قدم الطلاب امتحان مادة الكيمياء.‏

واطلع الوزير تركو خلال الجولة التي شارك فيها معاونه للشؤون ‏التربوية يوسف عنان، ومدير المنطقة خيرو داوود، على سير ‏العملية الامتحانية والإجراءات التنظيمية المتبعة داخل المراكز، ‏مؤكداً أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط الامتحانية، بما يضمن ‏توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء امتحاناتهم بهدوء ‏وانضباط.‏

وشدد الوزير تركو في تصريح لـ سانا على ضرورة تأمين أعلى ‏درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مثمناً الجهود ‏التي تبذلها الكوادر التربوية والإدارية لإنجاح الامتحانات، ومتابعة ‏مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية داخل المراكز الامتحانية.‏

وأكد تركو أن الوزارة تواصل متابعة العملية الامتحانية بمختلف ‏مراحلها، وصولاً إلى أعمال التصحيح وإصدار النتائج وفق معايير ‏الدقة والشفافية، بما يحفظ حقوق الطلاب ويضمن حصول كل طالب ‏على ثمرة جهده واستحقاقه العلمي.‏

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة ‏التي تنفذها وزارة التربية والتعليم للاطمئنان على حسن سير ‏الامتحانات في مختلف المحافظات السورية، والعمل على تذليل أي ‏صعوبات قد تواجه العملية الامتحانية.‏