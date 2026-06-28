وزير التربية والتعليم يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في مراكز ‏عفرين بريف حلب

حلب-سانا
تفقد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الأحد، عدداً من المراكز الامتحانية في منطقة عفرين بريف حلب، وذلك في ختام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي لدورة 2026، حيث قدم الطلاب امتحان مادة الكيمياء.
واطلع الوزير تركو خلال الجولة التي شارك فيها معاونه للشؤون التربوية يوسف عنان، ومدير المنطقة خيرو داوود، على سير العملية الامتحانية والإجراءات التنظيمية المتبعة داخل المراكز، مؤكداً أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط الامتحانية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء امتحاناتهم بهدوء وانضباط.
وشدد الوزير تركو في تصريح لـ سانا على ضرورة تأمين أعلى درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مثمناً الجهود التي تبذلها الكوادر التربوية والإدارية لإنجاح الامتحانات، ومتابعة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية داخل المراكز الامتحانية.
وأكد تركو أن الوزارة تواصل متابعة العملية الامتحانية بمختلف مراحلها، وصولاً إلى أعمال التصحيح وإصدار النتائج وفق معايير الدقة والشفافية، بما يحفظ حقوق الطلاب ويضمن حصول كل طالب على ثمرة جهده واستحقاقه العلمي.
وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم للاطمئنان على حسن سير الامتحانات في مختلف المحافظات السورية، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه العملية الامتحانية.