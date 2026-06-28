تعادل الجزائر والنمسا يمنحهما بطاقة العبور مع الأرجنتين إلى دور الـ 32 ‏في كأس العالم

حسمت نتائج الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة تأهل منتخبات الأرجنتين والنمسا والجزائر إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وضمنت الأرجنتين صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعد فوزها على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على أرض ملعب “إيه تي آند تي” بمدينة دالاس الأمريكية.
وسجل أهداف الأرجنتين كل من جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة الـ 19، ولاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31، وليونيل ميسي في الدقيقة الـ 80، فيما سجل موسى التعمري هدف الأردن الوحيد في الدقيقة الـ 55.
وفي المباراة الثانية، منح التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها بين الجزائر والنمسا بطاقة التأهل للمنتخبين معاً، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “أروهيد”بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.
وسجل أهداف الجزائر كل من رفيق بلغالي في الدقيقة الـ 45، ورياض محرز في الدقيقتين الـ 60 والـ 90+4، فيما سجل للنمسا ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة الـ 28، ومارسيل سابيتزر في الدقيقة الـ 55، وساسا كالادزيتش في الدقيقة الـ 90+6.
وبهذه النتائج، تصدرت الأرجنتين المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، تلتها النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر في المركز الثالث بالرصيد ذاته، فيما ودع الأردن البطولة بعدما حل في المركز الرابع دون نقاط.