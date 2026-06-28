تعادل الجزائر والنمسا يمنحهما بطاقة العبور مع الأرجنتين إلى دور الـ 32 ‏في كأس العالم

حسمت نتائج الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة تأهل ‏منتخبات الأرجنتين والنمسا والجزائر إلى دور الـ 32 من كأس العالم ‌‏2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.‏

وضمنت الأرجنتين صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعد فوزها على ‏الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على أرض ‏ملعب “إيه تي آند تي” بمدينة دالاس الأمريكية.‏

وسجل أهداف الأرجنتين كل من جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة الـ 19، ‏ولاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31، وليونيل ميسي في ‏الدقيقة الـ 80، فيما سجل موسى التعمري هدف الأردن الوحيد في الدقيقة الـ ‌‏55.‏

وفي المباراة الثانية، منح التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها بين الجزائر ‏والنمسا بطاقة التأهل للمنتخبين معاً، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “أروهيد”بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.‏

وسجل أهداف الجزائر كل من رفيق بلغالي في الدقيقة الـ 45، ورياض ‏محرز في الدقيقتين الـ 60 والـ 90+4، فيما سجل للنمسا ماركو أرناوتوفيتش ‏في الدقيقة الـ 28، ومارسيل سابيتزر في الدقيقة الـ 55، وساسا كالادزيتش ‏في الدقيقة الـ 90+6.‏

وبهذه النتائج، تصدرت الأرجنتين المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، تلتها ‏النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر في المركز الثالث ‏بالرصيد ذاته، فيما ودع الأردن البطولة بعدما حل في المركز الرابع دون ‏نقاط.‏