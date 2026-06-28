وزير الصحة ومحافظ إدلب يبحثان سبل تطوير القطاع ‏الصحي وتأمين احتياجاته‎

photo 3 2026 06 28 10 33 34 وزير الصحة ومحافظ إدلب يبحثان سبل تطوير القطاع ‏الصحي وتأمين احتياجاته‎

‎إدلب-سانا‏

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع محافظ إدلب محمد ‏عبد الرحمن، واقع القطاع الصحي في المحافظة، وأبرز ‏التحديات التي تواجه المؤسسات الطبية، وذلك خلال لقاء ‏جمعهما اليوم الأحد في مبنى المحافظة‎.‎
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وناقش الجانبان خلال اللقاء اليوم الأحد السبل الكفيلة ‏بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الرعاية المقدمة ‏للمواطنين، مؤكدين أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية ‏من خلال دعم المشافي والمراكز الطبية، وتأمين ‏الاحتياجات الأساسية‎.‎
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وشددا على ضرورة رفع مستوى الجاهزية ‏لمواجهة المتطلبات الصحية المتزايدة، بما ينعكس إيجاباً ‏على جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة‎.‎

photo 1 2026 06 28 10 33 34 وزير الصحة ومحافظ إدلب يبحثان سبل تطوير القطاع ‏الصحي وتأمين احتياجاته‎
photo 2 2026 06 28 10 33 34 وزير الصحة ومحافظ إدلب يبحثان سبل تطوير القطاع ‏الصحي وتأمين احتياجاته‎
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