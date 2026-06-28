وزير الصحة ومحافظ إدلب يبحثان سبل تطوير القطاع ‏الصحي وتأمين احتياجاته‎

إدلب-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، واقع القطاع الصحي في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الطبية، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأحد في مبنى المحافظة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء اليوم الأحد السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الرعاية المقدمة للمواطنين، مؤكدين أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال دعم المشافي والمراكز الطبية، وتأمين الاحتياجات الأساسية.
وشددا على ضرورة رفع مستوى الجاهزية لمواجهة المتطلبات الصحية المتزايدة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.