إزهار نادر لنبتة أغاف عملاقة للمرة الأولى في حديقة صحراوية بولاية يوتا الأمريكية

واشنطن-سانا

تشهد حديقة ريد هيلز الصحراوية في مدينة سانت جورج بولاية يوتا الأمريكية حدثاً نادراً، يتمثل في إزهار نبتة من الأغاف للمرة الأولى منذ زراعتها داخل الحديقة.

وذكرت شبكة CNN أمس الأحد أن هذا الإزهار يُعد استثنائياً نظراً لندرة هذه النبتة وطبيعة دورة حياتها الطويلة، التي قد تمتد لسنوات قبل أن تدخل مرحلة الإزهار.

وتصل نبتة الأغاف إلى ارتفاع يقارب خمسة أمتار، فيما تواصل نموها حالياً بمعدل يناهز ثلاثين سنتيمتراً يومياً، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في مراحل تطورها خلال هذه الفترة.

ويُعد هذا الحدث مؤشراً على تميز الظروف البيئية المحيطة بالنبتة، وإضافة نوعية إلى سجل النباتات النادرة التي تزهر خارج بيئتها الطبيعية، وفق ما يرصده المختصون في الحديقة.