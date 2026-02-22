اليابان تقرّ أول علاج لقصور القلب يعتمد على الخلايا الجذعية المحفزة

طوكيو-سانا

وافق خبراء حكوميون في اليابان على مشاريع طبية مبتكرة لتطوير منتجات علاجية جديدة لأمراض القلب ومرض باركنسون باستخدام تقنية الخلايا الجذعية المحفزة (iPS)، في خطوة تمهّد لاعتماد أول علاج من نوعه عالمياً قائم على هذه التقنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن المشاريع حظيت بتأييد لجنة مختصة، وتنتظر موافقة وزارة الصحة اليابانية لطرحها تجارياً، وفي حال إقرارها، ستصبح أول علاجات في العالم تُصنّع باستخدام الخلايا الجذعية المحفزة، وهي التقنية التي نال عنها العالم الياباني شينيا ياماناكا جائزة نوبل في الطب عام 2012.

ويتضمن أحد المشروعين علاجاً لقصور القلب يحمل اسم “ReHeart”، عبارة عن صفائح من خلايا عضلة القلب تهدف إلى تحفيز تكوين أوعية دموية جديدة واستعادة وظائف القلب المتضررة، وطوّرته شركة “Cuorips” الناشئة، أما المشروع الثاني، “Amchepry”، فطوّرته شركتا “Sumitomo Pharma” و”Racthera” لعلاج مرض باركنسون.

وتعتمد تقنية iPS على إعادة برمجة خلايا ناضجة من الجسم لتعود إلى حالة شبيهة بالخلايا الجنينية من دون استخدام الأجنة، ما يمنحها مزايا علمية وأخلاقية واسعة، ويفتح آفاقاً واعدة لإعادة بناء الأنسجة المتضررة وعلاج أمراض مزمنة مثل قصور القلب وباركنسون.