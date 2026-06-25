دراسة علمية: الوراثة العامل الأبرز في انتقال مؤشر كتلة الجسم بين الآباء والأطفال

لندن وكانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الارتباط بين مؤشر كتلة الجسم لدى الوالدين وأطفالهم خلال مرحلة الطفولة يعود بشكل رئيسي إلى عوامل وراثية، وليس إلى تأثير مباشر لوزن الأم أثناء الحمل، وذلك وفق بحث مشترك أجرته جامعتا بريستول في المملكة المتحدة وكوينزلاند في أستراليا.

وحسب ما نقله موقع Medical Xpress أول أمس، استناداً إلى دراسة نُشرت في مجلة PLOS Medicine العلمية، اعتمد البحث على تحليل بيانات نحو 86 ألف طفل ضمن الدراسة النرويجية للأم والأب والطفل، والتي تابعت مواليد الفترة بين عامي 1999 و2009.

وأظهرت النتائج أن العامل الوراثي يشكّل النسبة الأكبر في تفسير العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم لدى الوالدين وأطفالهم حتى سن الثامنة، حيث بلغت مساهمة الجينات نحو 79 بالمئة في حالة الأم و94 بالمئة في حالة الأب، مقابل تأثير أقل للعوامل البيولوجية المرتبطة بالحمل أو البيئة الأسرية.

كما بينت الدراسة أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى الوالدين قد يرتبط ببعض السلوكيات الغذائية لدى الأطفال، مثل زيادة الاستجابة للطعام أو الميل إلى الإفراط في الأكل العاطفي، إلا أن الباحثين لم يؤكدوا أن هذه السلوكيات تعود إلى عوامل غير وراثية بشكل مباشر.

وشدد الباحثون على أن هذه النتائج لا تعني أن السمنة في مرحلة الطفولة حتمية لدى أبناء الآباء ذوي الوزن الزائد، إذ يمكن للعوامل البيئية ونمط الحياة أن تسهم في تعديل التعبير الجيني والتحكم في الوزن.

ويؤكد الباحثون أن الحفاظ على نمط حياة صحي يبقى ضرورياً للوقاية من المشكلات الصحية المرتبطة بزيادة الوزن، حتى في حال وجود استعداد وراثي، ما يعكس تداخل العوامل الجينية والبيئية في تحديد صحة الأطفال.

وتسلط هذه النتائج الضوء على الدور المعقّد لتداخل العوامل الوراثية والبيئية في تحديد أنماط النمو والصحة لدى الأطفال.

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