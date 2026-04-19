إدارة الإطفاء في كاليفورنيا تختبر تقنية تعتمد الموجات الصوتية لمكافحة حرائق الغابات

واشنطن-سانا

كشفت إدارة الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن اختبار نظام تقني جديد يعتمد على الموجات الصوتية منخفضة التردد في مكافحة حرائق الغابات، في خطوة تُعد تحولاً في أساليب الإطفاء التقليدية التي تعتمد على المياه والرغوة.

وذكرت إدارة الإطفاء، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست”، اليوم الأحد أنها أجرت تجارب ميدانية على النظام الذي طورته شركة “Sonic Fire Tech”، والذي يستخدم أجهزة محمولة تُعرف باسم “مدافع صوتية”، تعتمد على اهتزازات صوتية مستوحاة من أبحاث مرتبطة بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

وبيّنت الإدارة أن التقنية لا تعتمد على إخماد اللهب باستخدام المياه، بل على إرسال موجات تحت صوتية تؤثر في التفاعل الكيميائي للنار، عبر تعطيل توازن جزيئات الأكسجين والوقود، ما يؤدي إلى إخماد اللهب خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

وأوضحت أن النظام يتضمن أيضاً نسخة مخصصة للمنازل، تعتمد على حساسات تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف رصد الشرر أو البؤر الحرارية في مراحل مبكرة، وتشغيل النظام بشكل تلقائي قبل امتداد الحريق.

وأشارت إلى أن فكرة المشروع تستند إلى أبحاث في مجال الدفع الحراري الصوتي أُجريت في مراكز بحثية مرتبطة بوكالة “ناسا”، قبل أن يتم توظيفها في تطوير حلول عملية لمواجهة حرائق الغابات المتكررة في كاليفورنيا.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد مخاطر حرائق الغابات في الولايات المتحدة، ولا سيما في ولاية كاليفورنيا التي تشهد سنوياً خسائر بشرية ومادية كبيرة نتيجة الحرائق السريعة الانتشار.