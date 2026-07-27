وزير الزراعة يبحث مع شركة برازيلية استثمار منشآت المباقر وإعادة تشغيلها بمعايير عالمية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان، مع مالك شركة أمريكان سويس البرازيلية المتخصصة بتربية الأبقار والأغنام والدواجن وإنتاج الأعلاف دانيال البارودي، فرص استثمار منشآت المؤسسة العامة للمباقر التابعة للوزارة في المحافظات.

وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء الذي جرى في دمشق، اليوم الأحد، أهمية إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع وتحديد جميع جوانبه والشركات المنفذة، نظراً لأهمية هذا الاستثمار في إعادة تشغيل منشآت المباقر وفق المعايير العالمية، ودوره في تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج اللحوم والألبان، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.

وشدد السويدان على ضرورة أن يتضمن المشروع التزامات واضحة بدعم المربين والفلاحين في المناطق المحيطة بالمنشآت، عبر توفير الأبقار والعجول بأسعار مناسبة، واعتماد نظام الزراعة التعاقدية لتأمين احتياجات المنشآت من الأعلاف والحبوب، مع تقديم مستلزمات الإنتاج والبرامج الإرشادية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الأراضي والثروة الحيوانية، وتحقيق مردود اقتصادي أفضل للمزارعين.

كما دعا الوزير السويدان الشركة إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار في القطاع الزراعي.

من جانبه، استعرض البارودي نشاط الشركة في دول أمريكا اللاتينية وقدراتها الإنتاجية، وخطتها للعمل في سوريا، موجهاً دعوة للجانب السوري لزيارة منشآت الشركة والاطلاع على تجاربها قبل توقيع الاتفاقية والبدء بتنفيذ المشروع.