اكتشاف قطع أثرية قرب مدينة روستوف الروسية

موسكو-سانا

كشف فريق من علماء الآثار في منطقة ستاروتشركاسكايا القريبة من مدينة روستوف-أون-دون الروسية، عن مجموعة من القطع الأثرية في موقع يُعتقد أنه يرتبط بأسطورة محلية حول كنز مفقود.

وبحسب ما ذكر موقع HeritageDaily المتخصص في أخبار الآثار أمس الخميس، فقد جاءت أعمال التنقيب بناءً على طلب مالك أرض خاصة وبالتعاون مع جمعية التراث الأثري، للتحقق من روايات متوارثة منذ عام 1920 حول قيام إحدى نساء القوزاق بإخفاء ممتلكات ثمينة داخل بئر عميقة هرباً من المعارك آنذاك، قبل أن تكشف الحفريات عن بئر أثرية بعمق يقارب خمسة أمتار تضم مجموعة من الأواني المعدنية، بينها أحواض من البرونز والنحاس، ووعاء فضي وقطع متنوعة من أدوات المائدة.

كما أسفرت أعمال التنقيب عن العثور على 34 قطعة أثرية إضافية، شملت أدوات منزلية وعملات معدنية قديمة، من بينها عملات تعود إلى عهد الإمبراطورة آنا يوانوفنا في القرن الثامن عشر.

ويجري حالياً فحص وتنظيف القطع الأثرية تمهيداً لنقلها إلى المتاحف الإقليمية المختصة.