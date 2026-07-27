قطر وعمان تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا



بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته على منصة إكس، أن الوزير القطري أكد خلال المباحثات أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.



وجدد الوزير القطري دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.



كما تناولت مباحثات الوزيرين الهاتفية، آفاق التعاون بين قطر وعمان وسبل دعمها وتعزيزها.



وكان وزير خارجية قطر، بحث هاتفياً في وقت سابق اليوم الأحد، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.