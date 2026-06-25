باحثون سويسريون يطوّرون روبوتاً مصغّراً لتحضير الأسنان وتركيب التيجان في زيارة واحدة

برن-سانا

طوّر باحثون من جامعة بازل في سويسرا روبوتاً سنيّاً مصغّراً يمكن أن يُستخدم مستقبلاً في تحضير الأسنان بشكل آلي تمهيداً لتركيب التيجان، في خطوة قد تسهم في تقليل عدد الزيارات لطبيب الأسنان وتسريع إجراءات العلاج.

وبحسب ما نقله موقع Medical Xpress، اليوم الخميس، فإن النموذج الأولي للروبوت المعروف باسم “MIR” (Miniature Intraoral Robot)، يتمتع بقدرة على تحضير الأسنان وفق خطة رقمية مُعدة مسبقاً، بالاعتماد على مسح ثلاثي الأبعاد للفم قبل بدء الإجراء، ما يتيح تحديداً دقيقاً لمواضع إزالة أجزاء من السن بدقة عالية.

ويعمل الروبوت عبر جهاز صغير يوضع داخل الفم بشكل مريح، في حين تُدار محركاته ووحدات التحكم من خارج الفم عبر وصلات مرنة، وقد أظهرت الاختبارات الأولية دقة مرتفعة في الأداء مع هامش خطأ لا يتجاوز 0.2 مليمتر، رغم عدم اعتماده حالياً على مستشعرات داخلية متقدمة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التقنية قد تتيح مستقبلاً تنفيذ تحضير السن وتركيب التاج في زيارة واحدة فقط بدلاً من الزيارات المتعددة المعتمدة حالياً، مع خطط لتطوير النظام عبر إضافة حساسات وكاميرات لتعزيز دقة العمل ومراقبة حركة الروبوت أثناء التشغيل.

ولا يزال المشروع في مرحلة التطوير قبل اعتماده سريرياً، حيث يعمل الفريق البحثي في الجامعة، بالتعاون مع عدد من مراكز طب الأسنان في سويسرا، على تحسين النظام وتقليل حجمه وضمان ملاءمته للاستخدام داخل العيادات.