الصين تصدر إنذاراً باللون البرتقالي مع اشتداد قوة إعصار ماتمو

20250925da62a26003ea43eb9d37a060dd286688 20250925caab08445f724968a5dc28c60d5830d1 الصين تصدر إنذاراً باللون البرتقالي مع اشتداد قوة إعصار ماتمو
شينخوا

بكين-سانا

أصدر المرصد الوطني الصيني اليوم إنذاراً باللون البرتقالي، مع اشتداد قوة إعصار ماتمو وتوجهه نحو الساحل الجنوبي للبلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المرصد أن سرعة الإعصار تبلغ 25-30 كم في الساعة، ومن المتوقع أن يضرب غداً السواحل الممتدة من مقاطعة قوانغدونغ إلى واننينغ في مقاطعة هاينان، محملاً بأمطار غزيرة ورياح قوية.

ودعا المرصد إلى تفعيل إجراءات الاستجابة الطارئة للإعصار والبقاء في حالة تأهب للسيول الجبلية والكوارث الجيولوجية الناجمة عن الأمطار الغزيرة. يشار إلى أن الصين تمتلك نظاماً للتحذير من الطقس السيئ مؤلفاً من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، أولها الأزرق ثم الأصفر فالبرتقالي أما الأحمر فهو الأشد خطورة

سجين يفر من سجن فرنسي مختبئاً في حقيبة
فريق أخضر معاصر يطلق حملة تشجير في منطقة الربوة
واتساب يطلق ميزة تحديثات الحالة للمجموعات
سيدة سورية تطلق مشروعاً منزلياً مبتكراً يعيد تدوير الخيش إلى قطع فنية
هاتف “أونر400 برو” يحول الصور الثابتة إلى فيديوهات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك