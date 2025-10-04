الصين تصدر إنذاراً باللون البرتقالي مع اشتداد قوة إعصار ماتمو

بكين-سانا

أصدر المرصد الوطني الصيني اليوم إنذاراً باللون البرتقالي، مع اشتداد قوة إعصار ماتمو وتوجهه نحو الساحل الجنوبي للبلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المرصد أن سرعة الإعصار تبلغ 25-30 كم في الساعة، ومن المتوقع أن يضرب غداً السواحل الممتدة من مقاطعة قوانغدونغ إلى واننينغ في مقاطعة هاينان، محملاً بأمطار غزيرة ورياح قوية.

ودعا المرصد إلى تفعيل إجراءات الاستجابة الطارئة للإعصار والبقاء في حالة تأهب للسيول الجبلية والكوارث الجيولوجية الناجمة عن الأمطار الغزيرة. يشار إلى أن الصين تمتلك نظاماً للتحذير من الطقس السيئ مؤلفاً من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، أولها الأزرق ثم الأصفر فالبرتقالي أما الأحمر فهو الأشد خطورة