العثور على حطام سفينة بخارية فاخرة غرقت قبل 150 عاماً في بحيرة ميشيغان

واشنطن-سانا

عثر باحثون على حطام سفينة بخارية فاخرة غرقت في إعصار ببحيرة ميشيغان أواخر القرن التاسع عشر، في اكتشاف أنهى رحلة بحث استمرت نحو ستة عقود.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن مجموعة «شيبريك وورلد» المتخصصة في تحديد مواقع حطام السفن حول العالم، أعلنت العثور على حطام سفينة «لاك لا بيل» قبالة الساحل بين مدينتي راسين وكينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقاد فريق البحث بول إيهورن (80 عاماً)، الذي بدأ الاهتمام بالبحث عن حطام السفن منذ سن الخامسة عشرة، وأكد أنه يسعى لتحديد موقع السفينة منذ عام 1965، واستند في تضييق نطاق البحث إلى معلومات حصل عليها عام 2022 من الباحث والمؤلف روس ريتشاردسون.

وأوضح إيهورن أن الفريق تمكن من رصد السفينة باستخدام تقنية المسح بالسونار الجانبي بعد نحو ساعتين فقط من بدء عمليات المسح في البحيرة، واصفاً عملية البحث بأنها تشبه حل الألغاز، ومعبّراً عن سعادته بالعثور عليها.

ويُعد الاكتشاف إضافة جديدة إلى سجل الحطام البحري في منطقة البحيرات العظمى، التي شهدت عبر تاريخها حوادث غرق عديدة نتيجة العواصف والظروف المناخية القاسية.