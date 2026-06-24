العُلا تطلق مشروع «مرصد المنارة» لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لرصد النجوم

الرياض-سانا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا السعودية عن إطلاق مشروع «مرصد المنارة» (AlUla Manara)، الذي يهدف إلى إنشاء واحد من أكبر المراصد الفلكية في العالم، وتحويل المنطقة إلى وجهة رائدة للسياحة الفلكية والبحث العلمي، مستفيداً من صفاء سمائها وانخفاض التلوث الضوئي وبيئتها الصحراوية الفريدة.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس في تقرير نشر حديثاً، يأتي المشروع ضمن رؤية متكاملة تجمع بين العلوم والسياحة والتراث، حيث ستحتضن العُلا في شمال غرب المملكة منشأة فلكية متطورة تتيح للباحثين والزوار وهواة رصد النجوم استكشاف الكون من إحدى أفضل مناطق الرصد عالمياً.

واختير موقع المرصد على بعد أكثر من 70 كيلومتراً شمال العُلا، بين محمية حرة عويرض ومنطقة الغراميل، نظراً لظروف الرصد المثالية التي تتميز بصفاء السماء وانخفاض مصادر التلوث الضوئي.

وسيضم المشروع تلسكوباً رئيسياً بمرآة قطرها أربعة أمتار، إضافة إلى تلسكوبين بقطر مترين لكل منهما، ما يجعله ضمن فئة المراصد الكبرى عالمياً، إلى جانب مركز للزوار، وقاعات عرض تفاعلية، ومنصات للرصد، ومرافق تعليمية لتعزيز الوعي الفلكي.

ويُنفذ المشروع بالشراكة مع وكالة الفضاء السعودية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومعهد «SETI» الأمريكي المتخصص في البحث عن الحياة خارج الأرض، فيما استُلهم تصميمه من الطبيعة والأنظمة الكونية، باستخدام الحجر الرملي المحلي بما ينسجم مع البيئة الصحراوية للعُلا.