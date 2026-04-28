آبل تخطط لإطلاق آيفون ألترا وماك بوك ألترا ضمن فئة أجهزتها الأعلى أداءً

واشنطن-سانا

تعتزم شركة “آبل” توسيع استخدام علامة “ألترا” لتشمل جيلاً جديداً من منتجاتها المرتقبة، في إطار توجهها لتعزيز فئات الأجهزة عالية الأداء ضمن منظومتها التقنية.

وذكرت مجلة Macworld الإلكترونية المتخصصة في أخبار شركة آبل أن الشركة تخطط لإطلاق هاتفها القابل للطي تحت اسم “آيفون ألترا” ليكون الفئة الأعلى ضمن سلسلة هواتفها، إلى جانب جهاز “ماك بوك ألترا” الذي سيأتي بشاشة OLED داعمة للمس، وبمواصفات تجعله يتفوق على فئة “ماك بوك برو”، مع احتمال طرحه أواخر العام الجاري أو مطلع عام 2027.

وأشارت المعلومات إلى أن “آيفون ألترا” قد يُطرح بالتزامن مع سلسلة “آيفون 18 برو”، مع احتمال تأجيله لفترة قصيرة، وطرحه بكميات محدودة، في حين لم يُدرج ضمن سلسلة آيفون 18 بشكل رسمي، على غرار بعض الإصدارات السابقة ذات الفئات الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية “آبل” لتوسيع علامة “ألترا” التي تستخدمها بالفعل في معالجاتها وساعة “آبل ووتش ألترا” وتقنية “CarPlay Ultra”، مع تقارير سابقة تفيد بإمكانية تطوير منتجات إضافية ضمن هذه الفئة مثل سماعات “آيربودز ألترا”.