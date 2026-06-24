كلب آلي مزود بأنظمة إطفاء لدعم مهام الطوارئ في الصين

بكين-سانا

كشفت شركة «ديب روبوتيكس» الصينية عن كلب روبوتي رباعي الأرجل مخصص لدعم عمليات مكافحة الحرائق في البيئات عالية الخطورة، في إطار توجه متسارع لتوظيف الروبوتات الذكية في مهام الاستجابة للكوارث.

ووفقاً لما نشرته الشركة على موقعها الرسمي «Deep Robotics» أمس الثلاثاء، يهدف هذا الابتكار إلى تعزيز قدرات فرق الطوارئ، إذ صُمم للعمل في ظروف قاسية تشمل ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الدخان والتضاريس الوعرة، ما يتيح له تنفيذ مهام الاستطلاع ورصد الغازات السامة ونقل البيانات الميدانية بشكل فوري.

وأوضحت الشركة أن الروبوت مزود بقدرات تشغيل لأنظمة إطفاء تعتمد على الرش النبضي، ما يمكّنه من استهداف بؤر النيران من مسافات تصل إلى نحو 60 متراً، دون الحاجة إلى تدخل مباشر من رجال الإطفاء في المناطق الخطرة.

وأضافت: إن تطوير هذه الفئة من الروبوتات يأتي ضمن منظومة أوسع للاستجابة للكوارث، تشمل مهام الإنقاذ والمراقبة في البيئات عالية الخطورة، بهدف تقليل المخاطر على فرق الإطفاء، وتحسين سرعة ودقة التعامل مع الحوادث.

ويأتي هذا الابتكار ضمن التطور المتسارع في استخدام الروبوتات الذكية في المجالات الميدانية، وخصوصاً في عمليات الإطفاء والطوارئ، بما يعزز من كفاءة الاستجابة ويحد من المخاطر البشرية.