ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع يان ديوماندي

مدريد-سانا

يضع نادي ريال مدريد الإسباني اللمسات الأخيرة للتعاقد مع اللاعب الإيفواري يان ديوماندي، من لايبزيغ الألماني، على أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية.

وذكرت صحيفة “آس”، أن إحدى أبرز صفقات الصيف لريال مدريد باتت شبه محسومة، ويعمل النادي على حل بعض التفاصيل للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 120 مليون يورو.

وأوضحت “آس” أن ريال مدريد قد يعلن الصفقة رسمياً غداً الإثنين، وبذلك لن يضطر ديوماندي للانضمام إلى معسكر لايبزيغ التدريبي للموسم الجديد.

وسيصبح ديوماندي خامس لاعب ينضم إلى ريال مدريد هذا الصيف بعد كل من مارك كوكوريا وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا ودينزل دومفريس.

وحظي ديوماندي صاحب الـ19 عاماً، باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى هذا الصيف، على رأسها باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي.