لمتابعة نسب التنفيذ.. وزير النقل ومحافظ إدلب يجريان جولة ميدانية على مشاريع الطرق في إدلب تاريخ النشر: 2026/07/27 12:31 صباحًا اخر تحديث: 2026/07/27 12:43 صباحًا مشروع لصيانة الصرف الصحي في كفرنبل ضمن حملة “الوفاء لإدلب” حمّام السوق في معرّة النعمان… دفء يعود إلى المدينة وقلوب أهلها الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من القائم بصلاحيات الرئيس في أبخازيا أطباء سوريون من ألمانيا يجرون عمليات تقويم الجنف في مستشفى إدلب الجامعي رئيس وزراء كندا يهنئ الرئيس الشرع في اتصال هاتفي بتوليه رئاسة الجمهورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبوزير النقل السورييعرب بدر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك انخفاض أسعار النفط 5 بالمئة بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران يوليو 27, 2026 يوليو 27, 2026 برنامج لتعويض الفاقد الدراسي يستهدف 5760 طالباً وطالبة في الرقة والطبقة يوليو 27, 2026 يوليو 26, 2026 محافظة دمشق تواصل أعمال تأهيل المتحلق الجنوبي لضمان انسيابية حركة النقل يوليو 27, 2026 يوليو 27, 2026 خطط لفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الحلبية في ندوة حوارية لغرفتي التجارة والصناعة يوليو 27, 2026 يوليو 27, 2026