أسترالي يدخل غينيس بأعلى صرخة بشرية مسجلة بقوة 122.4 ديسيبل

كانبرا-سانا

سجل الأسترالي جوزيف ماكغريل-بيتوب رقماً قياسياً جديداً، بعد اعتماده رسمياً من موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه صاحب أعلى صرخة بشرية مسجلة في العالم، حيث بلغت شدة صوته 122.4 ديسيبل خلال محاولة أُجريت في العاصمة الأسترالية كانبرا.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أمس الثلاثاء أن ماكغريل-بيتوب، البالغ من العمر 58 عاماً، تمكن من تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل عام 1994 باسم المعلمة الإيرلندية الشمالية أناليزا فلاناغان، والتي بلغت قوة صرختها 121.7 ديسيبل.

وأوضح ماكغريل-بيتوب أن تحقيق هذا الرقم لم يكن أمراً سهلاً أو قابلاً للتدريب التقليدي، مشيراً إلى أنه احتاج إلى سبع محاولات لنطق كلمة واحدة فقط هي «الآن»، وأن صوته تأثر بعد التجربة، وبقي أجشّ لعدة أيام.

ويعادل مستوى الصوت الذي سجله تقريباً ضوضاء منشار كهربائي أو طائرة نفاثة عند الإقلاع أو صفارة سيارة إسعاف قريبة، ما يعكس شدة الرقم القياسي الجديد.

وأشار ماكغريل-بيتوب إلى أنه لا يسعى للاحتفاظ بالرقم القياسي، معتبراً أن الأرقام القياسية وُضعت لتُحطم، ومرحباً بأي محاولة مستقبلية لتجاوزه.

ويعكس هذا الرقم القياسي تنوع الإنجازات المسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي توثق قدرات بشرية غير مألوفة، في مجالات مختلفة تشمل الصوت والأداء البدني، ضمن معايير قياس دقيقة ومعتمدة دولياً.