الصاروخ الصيني “لونغ مارش-12 بي” ينجز رحلته الأولى بنجاح ويضع أقمار “تشيانفان” في مداراتها

BGBbGAA الصاروخ الصيني "لونغ مارش-12 بي" ينجز رحلته الأولى بنجاح ويضع أقمار "تشيانفان" في مداراتها

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم الإثنين بنجاح صاروخاً حاملاً من طراز “لونغ مارش-12بي واي 1″، إلى الفضاء من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الصاروخ أرسل مجموعة من الأقمار الصناعية الشبكية التابعة لكوكبة “تشيانفان”، إلى المدارات المحددة مسبقاً بدقة، في مهمة وصفت بالناجحة بالكامل.

وتعد هذه المهمة الرحلة الأولى للصاروخ “لونغ مارش -12 بي”، والمهمة رقم 647 لسلسلة الصواريخ الحاملة “لونغ مارش”.

وأطلقت الصين في نيسان الماضي صاروخاً حاملاً من طراز “ليجيان-1 واي12” لترسل ثمانية أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

علماء آثار يعثرون على رصيف خشبي يعود للقرن السادس عشر في روسيا
ميتا تطلق مركز دعم موحد لتسهيل استعادة حسابات فيسبوك وإنستغرام
دراسة صينية تكشف أسباب تغيّر سلوك ملكات النحل الطنّان
الصين تعلق رسوم الموانئ الخاصة على السفن الأمريكية
علماء يكتشفون خلايا ضوئية جديدة في أسماك أعماق البحار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك