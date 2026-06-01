الصاروخ الصيني “لونغ مارش-12 بي” ينجز رحلته الأولى بنجاح ويضع أقمار “تشيانفان” في مداراتها

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم الإثنين بنجاح صاروخاً حاملاً من طراز “لونغ مارش-12بي واي 1″، إلى الفضاء من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الصاروخ أرسل مجموعة من الأقمار الصناعية الشبكية التابعة لكوكبة “تشيانفان”، إلى المدارات المحددة مسبقاً بدقة، في مهمة وصفت بالناجحة بالكامل.

وتعد هذه المهمة الرحلة الأولى للصاروخ “لونغ مارش -12 بي”، والمهمة رقم 647 لسلسلة الصواريخ الحاملة “لونغ مارش”.

وأطلقت الصين في نيسان الماضي صاروخاً حاملاً من طراز “ليجيان-1 واي12” لترسل ثمانية أقمار اصطناعية إلى الفضاء.