تقنية صينية جديدة قد تتيح شحن السيارات الكهربائية خلال خمس دقائق

بكين-سانا

تمكنت شركة “بي واي دي” (BYD) الصينية من تطوير تقنية شحن فائق السرعة لبطاريات السيارات الكهربائية، تتيح شحن السيارة خلال نحو خمس دقائق فقط، في زمن تقريباً مماثل لملء خزان الوقود في السيارات التقليدية.

وتحمل التقنية اسم “فلاش تشارجنغ” (Flash Charging)، وتسمح بحسب الشركة بشحن البطارية حتى 70% خلال خمس دقائق عند بدء الشحن من مستوى منخفض، بينما يمكن الوصول إلى الشحن الكامل خلال نحو 12 دقيقة حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذه السرعة في الشحن أصبحت ممكنة بفضل جيل جديد من البطاريات طورته الشركة بعد ست سنوات من إطلاق الجيل الأول من بطارياتها المتقدمة.

وتخطط الشركة لإطلاق التقنية لأول مرة في طراز “Z9GT” الذي سيطرح تحت العلامة التابعة لها “دينزا” (Denza)، ومن المتوقع أن يصل مدى السيارة إلى نحو 800 كيلومتر، مع خطط لطرحها في الأسواق الأوروبية والعالمية خلال الأسابيع المقبلة، ضمن استراتيجية توسع واسعة لـ”بي واي دي” في أوروبا.

وفي سياق متصل، يشير تقرير منفصل لوكالة رويترز إلى أن بطء شحن السيارات الكهربائية يعد من أبرز التحديات التي تعيق انتشارها عالمياً، إذ قد تستغرق بعض السيارات نحو 45 دقيقة للشحن حتى باستخدام الشحن السريع.

وتعمل “بي واي دي” كذلك على دعم انتشار سياراتها عبر توسيع شبكة محطات الشحن السريع، إذ تخطط للوصول إلى 20 ألف نقطة شحن سريع حول العالم بحلول نهاية العام، وفقا لتقرير فايننشال تايمز.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى تكرار النموذج الذي ساهم سابقاً في انتشار سيارات “تسلا” عبر شبكة الشحن الخاصة بها.