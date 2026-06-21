تفتح نبتة استوائية نادرة في كانساس الأمريكية للمرة الأولى منذ عقود

واشنطن-سانا

شهدت كلية ساوث وسترن في مدينة وينفيلد بولاية كانساس الأمريكية تفتحاً نادراً لـ “زهرة الجثة”، في حدث يُعد الأول من نوعه في الموقع منذ عقود، ما استقطب مئات الزوار الراغبين بمشاهدة هذه النبتة الفريدة وتوثيق ظهورها النادر.

وذكرت شبكة CNN أمس السبت، أن الزهرة المعروفة علمياً باسم “أمورفوفالوس تيتانوم”، جذبت اهتماماً واسعاً رغم الرائحة النفاذة التي تنبعث منها وتشبه رائحة اللحم المتحلل، وهي السمة التي اكسبتها اسمها الشائع.

ويُعد تفتح هذه النبتة من الظواهر النباتية النادرة، إذ قد تستغرق سنوات طويلة قبل أن تزهر، فيما لا تدوم فترة تفتحها سوى وقت قصير، ما يجعل مشاهدتها حدثاً استثنائياً يجذب المهتمين بعالم النباتات والزوار على حد سواء.

وتوافد المئات إلى الكلية لمتابعة الحدث والتقاط الصور التذكارية، في حين حظيت الزهرة باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لندرة تفتحها وطبيعتها الفريدة.

وتُعرف “زهرة الجثة” بأنها من أكبر النباتات المزهرة في العالم، وتعود أصولها إلى الغابات الاستوائية في جزيرة سومطرة الإندونيسية، حيث تُعد من النباتات النادرة التي تستقطب اهتمام الباحثين وهواة النباتات في مختلف أنحاء العالم.