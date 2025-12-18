OpenAI تطلق نسخة محسّنة من تشات جي بي تي لتوليد الصور أسرع أربع مرات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق نسخة جديدة ومحسّنة من ميزة تشات جي بي تي لتوليد الصور، وذلك عقب إصدار نموذج GPT-5.2، موضحةً أن النسخة الجديدة باتت أسرع بنحو أربع مرات في توليد الصور مقارنةً بالإصدار السابق.

وأوضحت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية، أن النسخة الجديدة تتميز بقدرة أعلى على الالتزام بقصد المستخدم، حيث يمكنها إجراء تعديلات دقيقة على الصور دون التأثير على العناصر التي لم يُطلب تغييرها، سواء في الصور الأصلية أو في المخرجات أو أثناء التعديلات اللاحقة.

وبيّنت OpenAI أن الميزة الجديدة توفر إمكانات موسعة للإبداع والتحرير، لتصبح أداة تعمل كـ «استوديو إبداعي محمول» قادر على تنفيذ التعديلات العملية وإعادة تخيّل الصور بأسلوب مبتكر.

كما أشارت إلى تحسّن قدرة النموذج على عرض النصوص والتفاصيل الدقيقة، بما في ذلك الوجوه الصغيرة داخل الصور، ما يعزز دقة وجودة المخرجات.

يشار إلى أن النسخة الجديدة متاحة لجميع المستخدمين حول العالم، لتكون أداة أسرع وأكثر ذكاءً في مجال توليد الصور وتحريرها.