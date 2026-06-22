الساعة البيولوجية والوراثة تحددان أنماط النوم لدى الإنسان

واشنطن-سانا

كشفت تقارير علمية حديثة أن اختلاف أنماط النوم بين الأشخاص قد لا يرتبط فقط بالعادات اليومية، بل يمكن أن يكون مدفوعاً بعوامل وراثية مرتبطة بالإيقاع اليومي للجسم، المعروف بالساعة البيولوجية.

الساعة البيولوجية تتحكم في الإيقاع اليومي

ووفق ما أورده تقرير نشره موقع Martha Stewart الأمريكي التوعوي أول أمس فإن النمط الزمني لدى الإنسان سواء كان ميلاً للسهر أو الاستيقاظ المبكر يتأثر بشكل مباشر بالساعة البيولوجية التي تنظم دورات النوم واليقظة، إلى جانب تأثيرات نمط الحياة والبيئة المحيطة.

وأشار خبراء في علم النوم إلى أن الوراثة تلعب دوراً محورياً في تحديد ما إذا كان الشخص “ليلياً” أو “صباحياً”، إذ أوضحت الباحثة جينيفر مارتن من جامعة فلوريدا الدولية أن الاختلافات الجينية قد تجعل بعض الأشخاص أكثر ميلاً للنشاط في ساعات متأخرة من الليل.

كما بيّن مختبر علم الأحياء الزمنية في جامعة كولورادو بولدر في تقرير حديث أن اختلاف طول الدورة البيولوجية الداخلية عن 24 ساعة قد يفسر ميل بعض الأشخاص للسهر أو الاستيقاظ المبكر، وهو ما ينعكس على مستويات الطاقة واليقظة خلال اليوم.

تأثير العادات اليومية على أنماط النوم وجودته

وفي السياق ذاته، أشار باحثون في جامعة ستانفورد إلى أن مستويات هرمون الميلاتونين لدى الأشخاص الذين يسهرون، فعادة ما تبقى مرتفعة عند الاستيقاظ، ما يؤدي إلى شعور بالنعاس في ساعات الصباح الأولى، في حين يساعد ارتفاع هرمون الكورتيزول صباحاً على تعزيز اليقظة لدى الأشخاص ذوي النمط الصباحي.

وتؤكد الدراسات أن العادات اليومية مثل التعرض للضوء ليلاً، وعدم انتظام النوم، والإفراط في استخدام الشاشات قبل النوم، قد تعمّق الفروق بين الأنماط الزمنية وتزيد من صعوبة تعديلها.

ويشير الخبراء إلى أن تنظيم التعرض للضوء في الصباح، والحفاظ على مواعيد نوم ثابتة، يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم وتخفيف آثار الميل الوراثي للسهر أو الاستيقاظ المبكر.

وتشير هذه النتائج إلى أن أنماط النوم ليست مجرد سلوك مكتسب، بل هي مزيج من عوامل وراثية وبيولوجية تتداخل مع نمط الحياة اليومي، ما يفسر اختلاف ميول الأفراد بين السهر والاستيقاظ المبكر.