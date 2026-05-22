من ثورة تقنية إلى إرهاق رقمي.. الساعات الذكية تواجه تراجع الإقبال

عواصم-سانا

شهدت الساعات الذكية خلال السنوات الماضية انتشاراً واسعاً باعتبارها من أبرز ابتكارات الأجهزة القابلة للارتداء، إذ جمعت بين وظائف الاتصال وتتبع الصحة والإنتاجية.

غير أن تقارير ودراسات حديثة بدأت تكشف تحولاً لافتاً في سلوك المستخدمين، يتمثل في تراجع الحماس تجاه هذه الأجهزة والتخلي عنها بعد فترة قصيرة من الاستخدام، في ظاهرة باتت تُعرف بـ”إرهاق الأجهزة القابلة للارتداء”.

تراجع الحماس.. من تجربة واعدة إلى استخدام محدود

وتشير دراسات منشورة في مجلات علمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات منها مجلة Information & Management (مجلة أكاديمية متخصصة في نظم المعلومات والإدارة) ومجلة Technology in Society (مجلة بحثية تهتم بتأثير التكنولوجيا على المجتمع) إلى أن عدداً كبيراً من المستخدمين يتوقف عن استخدام الساعات الذكية خلال الأشهر الأولى، ليس بسبب أعطال تقنية بل نتيجة فقدان القيمة العملية اليومية.

ويؤكد موقع Information & Management المتخصص في أبحاث الإدارة والتكنولوجيا أن التجربة السلبية المتراكمة تدفع المستخدم تدريجياً للتخلي عن الجهاز، مبيناً أن العديد من المستخدمين لا يستفيدون من الكم الكبير من البيانات الصحية، ما يقلل من دافع الاستمرار في الاستخدام.

البطارية والإشعارات.. عوامل ضغط يومي على المستخدم

رغم التطور التقني، لا تزال مشكلة عمر البطارية من أبرز التحديات التي تواجه مستخدمي الساعات الذكية، حيث تتطلب معظم الأجهزة شحناً يومياً، وفق تقارير تقنية نشرتها مواقع متخصصة في مراجعة الأجهزة الذكية مثل TechRadar.

إلى جانب ذلك، تحولت الإشعارات المستمرة من ميزة إلى مصدر إزعاج، إذ تشير تقارير تجربة المستخدم وفق نقاشات المستخدمين في منصة Reddit (مجتمع رقمي لمشاركة التجارب التقنية)، إلى أنها تسبب إرهاقاً معرفياً وتشتيتاً دائماً، وهو ما دفع بعض المستخدمين إلى وصف التجربة بأنها أشبه بـ”شاشة تنبيه دائمة” على المعصم.

الوظائف الصحية.. قيمة محدودة على المدى الطويل

وتعتمد الساعات الذكية على ميزات صحية مثل قياس نبض القلب وتتبع النوم والنشاط البدني، إلا أن دراسات حديثة تشير إلى أن الاستخدام الفعلي لهذه الميزات يتراجع مع الوقت، ويؤكد بحث منشور في مجلة Technology in Society (مجلة أكاديمية حول تأثير التكنولوجيا اجتماعياً) أن استمرار استخدام الأجهزة يرتبط بالقيمة اليومية الملموسة وليس بعدد الميزات.

كما يكتشف بعض المستخدمين لاحقاً وفق البحث أن الهاتف الذكي يؤدي الوظائف الأساسية نفسها، ما يقلل الحاجة إلى الساعة.

الخصوصية.. قلق متزايد من جمع البيانات

وتجمع الساعات الذكية بيانات حساسة تشمل المؤشرات الصحية والموقع الجغرافي، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، وتشير أبحاث أكاديمية في مجال الأمن الرقمي إلى ما يُعرف بـ”مفارقة الخصوصية”، حيث يقلق المستخدمون من بياناتهم لكنهم لا يغيرون إعداداتهم الأمنية.

كما بدأت شريحة من المستخدمين تتجه نحو أجهزة أقل تدخلاً مثل الأساور البسيطة والخواتم الذكية، وفق تقارير تقنية متخصصة في اتجاهات السوق أعدها موقع Wired الذي يغطي قضايا التكنولوجيا والابتكار.

تحول السوق.. نحو أجهزة أقل إزعاجاً وأكثر بساطة

وتشير تحليلات قطاع التكنولوجيا إلى أن سوق الأجهزة القابلة للارتداء لا يتراجع بل يعيد تشكيل نفسه، مع توجه الشركات نحو تقليل الإشعارات وزيادة عمر البطارية، ووفق تقارير سوقية نشرتها مؤسسات تحليل التكنولوجيا مثل Statista المتخصصة في البيانات والإحصاءات، فإن الطلب يتجه تدريجياً نحو الأجهزة البسيطة والأقل تشتيتاً.

كما تزايد الاهتمام بأجهزة مثل الخواتم الذكية التي تقدم وظائف صحية دون شاشات مزعجة.

أبعاد بيئية.. أجهزة تنتهي في الأدراج

وإلى جانب التحديات التقنية، تبرز مخاوف بيئية مرتبطة بقصر عمر الأجهزة وسهولة استبدالها، ما يؤدي إلى تراكم النفايات الإلكترونية، وتشير تقارير بيئية تقنية إلى أن ملايين الأجهزة القابلة للارتداء تُهمل سنوياً، وهو ما يثير تساؤلات حول الاستدامة.

كما أن تسارع إطلاق الإصدارات الجديدة وفق تقارير صادرة عن وكالات تحليل الاستدامة الرقمية يعزز ثقافة الاستهلاك السريع بدل الاستخدام طويل الأمد.

وتُظهر المعطيات الحديثة أن الساعات الذكية لم تفقد قيمتها التقنية، لكنها تواجه مرحلة إعادة تقييم من قبل المستخدمين، فبين البطارية المحدودة، والإشعارات المرهقة، ومخاوف الخصوصية، يتجه السوق نحو مفهوم جديد يوازن بين التكنولوجيا والراحة، وفي النهاية يبدو أن نجاح هذه الأجهزة في المستقبل لن يعتمد على كثرة الميزات، بل على قدرتها على تقديم تجربة بسيطة وهادئة تعزز الحياة اليومية بدلاً من تعقيدها.