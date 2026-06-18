تقنية جديدة تمنح الروبوتات ذاكرة مكانية وزمنية متقدمة

لندن-سانا

طوّر باحثون في معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا، إطاراً جديداً يهدف إلى تزويد الروبوتات بذاكرة طويلة الأمد تمكّنها من تذكّر الأماكن والأشياء والأحداث التي ترصدها أثناء تحركها في البيئات الواقعية، عبر دمج الخرائط ثلاثية الأبعاد مع تقنيات الرؤية الحاسوبية والنماذج اللغوية.

وذكرت وكالة رويترز أمس الأربعاء، أن النظام الجديد يحمل اسم “DAAAM”، وهو اختصار لعبارة “وصف أي شيء في أي مكان وفي أي وقت”، ويتيح بناء ذاكرة مكانية وزمنية يمكن للروبوت البحث فيها باستخدام اللغة الطبيعية.

ويعتمد الإطار على دمج بيانات الخرائط ثلاثية الأبعاد مع قدرات التعرف البصري، ما يسمح بتسجيل الأجسام وربطها بمواقعها والأوقات التي ظهرت فيها، بدلاً من الاكتفاء بتحديد الشكل الهندسي للمكان كما في الأنظمة التقليدية.

ويوضح الباحثون أن هذا النهج يمكّن الروبوت من الإجابة عن أسئلة عملية، مثل تحديد مكان الأجسام أو الأدوات التي تم استخدامها سابقاً، من خلال استرجاع المعلومات المرتبطة بسياقها المكاني والزمني.

كما يعمل النظام على تقليل حجم البيانات عبر تجميع العناصر المتشابهة واختيار لقطات رئيسية، ما يسرّع عملية المعالجة ويتيح العمل في الزمن الحقيقي داخل بيئات واسعة ومعقدة.

وأشار الباحثون إلى أن الإطار يستخدم نموذجاً لغوياً لتفسير الأسئلة وتوجيه عمليات البحث داخل الذاكرة، ما يساعد على تحسين دقة الإجابات وتقليل الأخطاء الناتجة عن التقدير غير المباشر.

ويأمل القائمون على المشروع أن تسهم هذه التقنية مستقبلاً في تطوير روبوتات أكثر قدرة على التفاعل مع البيئات البشرية، وخاصة في مجالات الصناعة والخدمات والواقع المعزز، عبر فهم أفضل للعلاقة بين المكان والزمان والمعلومة.