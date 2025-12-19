بريطانية تدخل موسوعة غينيس بركوبها موجة عملاقة في البرتغال

لشبونة-سانا

تمكنت البريطانية لورا كرين، البالغة من العمر 30 عاماً، من تحقيق إنجاز استثنائي في رياضة ركوب الأمواج، بعد أن واجهت موجة هائلة خلال مشاركتها في تحدي نازاري للأمواج الكبيرة في البرتغال، ما دفع موسوعة غينيس للأرقام القياسية إلى تقييم جهودها حالياً، وفق ما ذكر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت كرين في تصريح لصحيفة التايمز: “إنها تجربة جنونية وخارجة عن نطاق الوصف، تتطلب الثقة الكاملة بالنفس والجسد والعقل، وأيضاً بالمحيط الذي يحيط بك”، مضيفةً: إنها تستعد لمواجهة موجة عاتية أخرى خلال الأيام القادمة.

وتشتهر قرية نازاري الصغيرة شمال لشبونة بتحويلها في فصل الشتاء إلى وجهة مثالية لراكبي الأمواج، حيث يمكن لواد تحت الماء أن يولد أمواجاً عملاقة يصل ارتفاعها إلى مبانٍ متعددة الطوابق.

وكانت كرين قد تعرضت في وقت سابق من العام لكسر في كاحلها أثناء التدريب على ركوب موجة ضخمة، لكنها عادت للعمل بجد للعودة إلى المنافسة هذا الموسم.