دراسة دولية تكشف دور الشبكات الفطرية تحت الأرض في دعم النظم البيئية وتنظيم المناخ

عواصم-سانا

كشف فريق بحثي دولي بقيادة منظمة “حماية الشبكات تحت الأرض” (SPUN) بالتعاون مع باحثين من جامعة فريجيه بأمستردام وعدد من المراكز والجامعات البحثية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، عن أول خريطة عالمية لشبكات فطرية هائلة تمتد تحت سطح الأرض، تؤدي دوراً محورياً في دعم النباتات وتنظيم المناخ وتخزين الكربون.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة Science العلمية ونقلها موقع “دويتشه فيله” الألماني (DW) أمس الأربعاء، فإن هذه الشبكات تتكون من فطريات الجذور التكافلية المعروفة باسم “الميكوريزا”، وتمتد لمسافة تُقدّر بنحو 110 كوادريليون كيلومترات تحت سطح الأرض، أي ما يعادل نحو مليار مرة المسافة بين الأرض والشمس.

وأوضحت النتائج أن هذه الفطريات تشكل شراكة حيوية مع نحو 70 بالمئة من أنواع النباتات في العالم، حيث تمدها بالمياه والعناصر الغذائية، مقابل حصولها على الكربون الناتج عن عملية البناء الضوئي، ما يجعلها عنصراً أساسياً في دورة الحياة تحت التربة.

واعتمد الباحثون على تحليل أكثر من 16 ألف عينة تربة من مختلف مناطق العالم، إلى جانب استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصوير المتقدمة، بما أتاح بناء أول تصور عالمي لهذه الشبكات غير المرئية.

وبيّنت الدراسة أن هذه الفطريات تنقل نحو أربعة مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً إلى التربة، أي ما يعادل نحو 11 بالمئة من الانبعاثات الناتجة عن النشاط البشري، كما تحتوي على نحو 300 مليون طن من الكربون، ما يفوق كتلة جميع البشر الأحياء بأضعاف عدة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الشبكات تعمل كـ”جهاز دوري طبيعي” للأرض، إذ تسهم في نقل المياه والعناصر الغذائية والكربون بين النباتات والتربة، وتساعد على تعزيز قدرة الجذور على امتصاص المغذيات.

وحذر الفريق البحثي من أن التوسع الزراعي وتغير استخدام الأراضي يؤديان إلى تراجع كثافة هذه الشبكات بنسبة كبيرة، ما قد ينعكس سلباً على قدرة النظم البيئية في تخزين الكربون ومواجهة التغير المناخي، داعين إلى إدماج هذا “العالم الخفي” في خطط حماية البيئة.

وتُعد منظمة “حماية الشبكات تحت الأرض” (SPUN) مبادرة علمية غير ربحية تعمل على دراسة ورسم خرائط الشبكات الفطرية الممتدة تحت سطح الأرض، المعروفة باسم “الميكوريزا”، والتي تلعب دوراً مهماً في دعم النظم البيئية وتخزين الكربون، وتتخذ المنظمة من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً إدارياً لها، وتعمل ضمن شبكة بحثية دولية تضم علماء ومراكز علمية من عدة دول.