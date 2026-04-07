مركبة “أوريون” المأهولة تسجل رقماً قياسياً بوصولها لأبعد نقطة بلغها الإنسان في الفضاء

صورة للأرض من مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا أثناء دورانها حول الكوكب خلال رحلة اختبار أرتميس 2 -ناسا

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية “ناسا” اليوم الثلاثاء، أن مركبة “أوريون” المأهولة ضمن مهمة “أرتميس 2” سجلت رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى أبعد مسافة في الفضاء بالتاريخ البشري. 

ووصل طاقم مهمة “أرتميس 2” إلى أقصى مسافة ممكنة من الأرض، حيث بلغت 252,756 ميلاً، ويضع هذا الإنجاز الطاقم على بعد 4,111 ميلاً من الأرض، أي أبعد من رحلة “أبولو 13” عام 1970.

ونشرت الوكالة بثاً مباشراً للمركبة المأهولة، موضحة أنها تحقق أقرب اقتراب لها من القمر في رحلة تمثل إنجازاً كبيراً لاكتشاف الفضاء بعد عقود متواصلة من غياب البشر عن القمر.

وانطلقت المركبة الفضائية مساء الأربعاء الماضي وعلى متنها أربعة رواد فضاء، محققة بذلك حلماً كبيراً راود الولايات المتحدة والعالم منذ 53 سنة.

