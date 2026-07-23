سحب أكثر من 211 ألف زوج من أحذية الأطفال في الولايات المتحدة لعيب قد يسبب الاختناق

واشنطن-سانا

أعلنت شركة تارجيت الأمريكية المتخصصة في تجارة التجزئة، سحب أكثر من 211 ألف زوج من صنادل الأطفال التابعة لعلامتها التجارية Cat & Jack، بعد اكتشاف عيب في التصميم قد يؤدي إلى انفصال أجزاء من الزينة البلاستيكية، بما يشكل خطر الاختناق على الأطفال.

وذكرت شبكة CBS News أمس الأربعاء نقلاً عن إشعار صادر عن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC)، أن اللآلئ البلاستيكية المثبتة على الصنادل قد تنفصل بسهولة، ما يزيد من خطر ابتلاعها من قبل الأطفال، الأمر الذي قد يسبب حالات اختناق خطيرة.

وأوضحت الشركة أنها تلقت 23 بلاغاً عن انفصال قطع الزينة، مؤكدة أنه لم تُسجل أي إصابات مرتبطة بهذه المشكلة حتى الآن، داعيةً المستهلكين إلى التوقف فوراً عن استخدام الصنادل المشمولة بقرار السحب، وإعادتها إلى أي من متاجرها لاسترداد قيمتها كاملة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية والحد من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها فئة الأطفال.