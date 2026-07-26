الصفدي يبحث مع نظيرته الكندية التصعيد في المنطقة والأوضاع في غزة

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء2 2 الصفدي يبحث مع نظيرته الكندية التصعيد في المنطقة والأوضاع في غزة

عمّان-سانا
 
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، تبعات التصعيد الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة، وتثبيت الأمن والاستقرار الدائمَين.
 
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الوزيرين أكدا أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
 
وحول الأوضاع في غزة، شدد الصفدي على “ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة، ورفع القيود الإسرائيلية التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع الذي لا يزال يواجه كارثة إنسانية”.
 
وأشار الصفدي إلى “التدهور الخطير في الضفة الغربية نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال، وتدفع نحو تفجّر الأوضاع”.
 

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