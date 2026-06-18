مسابقة طريفة لتناول الطعام خلسة داخل صف دراسي افتراضي تجذب مستخدمي الإنترنت بالصين

بكين-سانا

انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت في الصين مسابقة ترفيهية غير مألوفة، تقوم فكرتها على تحدٍّ طريف يتمثل في تناول الطعام داخل مساحة تحاكي الفصول الدراسية، مع الالتزام بقانون أساسي يقضي بإنهاء الوجبة كاملة من دون أن يلاحظ “المعلم” المشرف على اللعبة.

ووفقاً لشبكة CNN اليوم الخميس، فإن المسابقة انتشرت بشكل كبير على الإنترنت، وجذبت مشاركين من مختلف الأعمار، حيث تعيد إحياء تجربة تناول الطعام خلسة داخل الصفوف الدراسية، وهي ممارسة كانت محظورة في المدارس الصينية المعروفة بصرامة قوانينها.

وتقوم فكرة التحدي على منافسة بين المشاركين داخل بيئة تشبه الفصل الدراسي، حيث يخضع الجميع لمراقبة “المعلم”، فيما يتوجب على المتسابقين إنهاء وجباتهم دون أن يتم ضبطهم أثناء الأكل، وإلا تعرضوا لعقوبات داخل اللعبة مثل التوقف المؤقت عن الاستمرار.

وأظهر أحد التحديات مشاركة متسابق يُدعى باولو لي، الذي دخل المنافسة بثقة عالية، لكنه خسر بعد أن تم ضبطه أثناء الأكل، ما أدى إلى فرض عقوبة توقف لمدة 30 ثانية، وهي مدة كانت كافية لخسارته السباق، فيما تمكن المتسابق رقم 8 من إنهاء التحدي أولاً وإحراز الفوز.

وتعكس هذه المسابقة، رغم طابعها الترفيهي، انتشار أشكال جديدة من الألعاب التفاعلية المستوحاة من الحياة المدرسية، والتي تلقى رواجاً واسعاً بين مستخدمي الإنترنت في الصين.