تقنية مبتكرة تقلل التصفح العشوائي.. تطبيق ذكي ينتقي المحتوى للمستخدم

واشنطن-سانا

طوّرت شركة “نوسكرول” الأمريكية الناشئة، والتي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، تطبيقاً جديداً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتيح تصفح مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي نيابة عن المستخدم، مع إرسال إشعارات نصية تتضمن أبرز المحتويات التي تستحق المتابعة.

وذكر موقع “سكاي نيوز” اليوم الإثنين أن التطبيق يهدف إلى تقليل الوقت الذي يقضيه المستخدم في تصفح كميات كبيرة من المحتوى، من خلال تقديم ملخصات مختارة وفق اهتماماته، بما يسهم في الحد من الإرهاق الذهني الناتج عن الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية.

وتقوم فكرة التطبيق على تنفيذ عمليات تصفح واسعة في الخلفية، لاختيار المحتوى الأكثر أهمية وإرساله للمستخدم بأسلوب مبسط ومباشر.

وأوضح نداف هولاندر، الرئيس التنفيذي السابق لقطاع التكنولوجيا في شركة “OpenSea”، أنه طوّر التطبيق انطلاقاً من تجربة شخصية أثناء تصفحه منصة “X”، حيث لاحظ استهلاك وقت طويل في متابعة محتوى غير مفيد، بحثاً عن معلومات مهمة.

وبيّن هولاندر أن التطبيق يتيح للمستخدم ربط حساباته الرقمية، ليتمكن من تحليل اهتماماته وتقديم محتوى مخصص، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في الحد من التصفح العشوائي دون فقدان الأخبار والمعلومات الأساسية.

ويعتمد التطبيق على مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة مسبقاً، جرى تكييفها لتوفير تفاعل مرن مع المستخدم، إذ يمكنه تحديد المواضيع التي يرغب في متابعتها أو تجاهلها.

كما يعمل على جمع المعلومات من مصادر متعددة، تشمل مواقع الأخبار والمدونات والأبحاث العلمية، إضافة إلى إمكانية إدخال مصادر محددة من قبل المستخدم لضمان متابعة دقيقة والتحقق من المعلومات.

ويسعى المطورون من خلال هذا التطبيق إلى ابتكار أدوات تساعد على إدارة الوقت وتقليل التعرض للمحتوى المفرط، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بتطوير حلول قادرة على تصفية المعلومات وتقديم محتوى موثوق ومخصص، لمواجهة ظاهرة “الإرهاق الرقمي”.