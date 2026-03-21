تقنية صينية لدعم شبكات الاتصالات

بكين-سانا

ابتكر فريق بحثي صيني تقنية اتصالات لاسلكية جديدة تدعم شبكات تمتد من الجيل الثاني “2 جي” إلى الجيل السادس “6 جي” في آن واحد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن هذه التقنية تتيح إمكانية تصغير حجم المحطات القاعدية وتخفيض حجم استهلاك الطاقة بأكثر من عشرة أضعاف، وتوفر دعم الأجهزة للتطبيقات المتقدمة مثل الذكاء المتجسد والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

وأدى الطلب المتزايد باستمرار على الاتصال البياناتي إلى دفع التطور السريع للشبكات من الجيل الثاني إلى الجيل السادس، إلا أن كل جيل من الشبكات يتطلب أجهزة مخصصة بترددات محددة، وهو نهج تراكمي أدى إلى تحميل البنية التحتية بتكرار كبير في الأجهزة.

واقترح باحثون من كلية الإلكترونيات بجامعة بكين منصة أجهزة موحدة لكسر الحواجز بين الشبكات من مختلف الأجيال، وعلى عكس الحلول التقليدية، تستخدم المنصة الجديدة الضوء كوسيط، حيث تقوم بتعديل الإشارات اللاسلكية على وحدات بصرية لتوليد عدد ضخم من القنوات اللاسلكية بشكل مستقر ومتزامن.

وباستخدام هذه المنصة المبتكرة، حقق الفريق أول دعم متوازٍ على مستوى العالم لجميع أجيال الاتصالات اللاسلكية، من الجيل الثاني إلى الجيل السادس، على جهاز متكامل بدرجة عالية.