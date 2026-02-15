إدراج أفعى إندونيسية بطول 7.2 أمتار في موسوعة غينيس كأطول أفعى برية موثقة

جاكرتا-سانا

أُدرجت أفعى ضخمة تُعرف باسم “إيبو بارون” أو “البارونة”، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفها أطول أفعى برية جرى قياسها وتوثيقها بشكل موثوق، وذلك بعد اكتشافها في منطقة ماروس جنوب سولاويسي في إندونيسيا.

وبلغ طول الأفعى 7.2 أمتار ووزنها 96.6 كيلوغراماً، وهي من نوع البيثون الشبكي المعروف علمياً باسم “Malayopython reticulatus”، أحد أطول أنواع الأفاعي في العالم.

وجرى اكتشاف الأفعى أواخر عام 2025 في منطقة ماروس، حيث قام المستكشف والمصور رادو فرنتيو، بالتعاون مع مرشد الحياة البرية مناز نوجراها، بتوثيق قياساتها، وفق ما نقلته مجلة ناشونال جيوغرافيك.

ونقلت تقارير موقع National Geographic الأمريكي عن فرنتيو قوله: “إنه لم يشاهد من قبل أفعى بهذا الحجم”، مشيراً إلى أن قياس الأفعى تم باستخدام شريط قياس يتبع انحناءاتها الطبيعية، ومن دون تخدير، ما يشير إلى أن طولها الفعلي قد يكون أكبر عند استرخاء عضلاتها بالكامل.

وبيّن أن هذا النوع قادر على افتراس حيوانات كبيرة، موضحاً أن الأفاعي العملاقة نادرة الظهور وغالباً ما تختفي قبل توثيق قياساتها بدقة، ما يجعل تسجيلها رسمياً حدثاً استثنائياً.

وتعيش الأفعى حالياً في مأوى مؤقت أعده خبير الحفاظ على البيئة المحلي بودي بوروانتو، إلى جانب أفاعٍ أخرى جرى إنقاذها، وذلك بعد منع بيعها أو قتلها بهدف حمايتها.

وتعد أفاعي الشبكة من أطول أنواع الأفاعي في العالم، إذ يتراوح طولها عادة بين 3 و6 أمتار، ويُنظر إلى بقاء «إيبو بارون» على قيد الحياة في بيئتها الطبيعية بوصفه حالة غير مألوفة، نظراً لما تواجهه الأفاعي الكبيرة من مخاطر تتعلق بفقدان الموائل والصيد غير القانوني.