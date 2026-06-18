باحثون روس يطوّرون نظاماً ذكياً لدعم علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

موسكو-سانا

طوّر باحثون روس من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا نموذجاً يعتمد على تقنيات التعلّم الآلي، بهدف تعزيز دقة تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، ومساعدة الأطباء على اختيار الخيارات العلاجية الأكثر ملاءمة في مراحل مبكرة.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” أمس الأربعاء، أن النظام الجديد الذي شاركت في تطويره أناستاسيا أدامسون، طالبة الماجستير والطبيبة في المعهد، يعتمد على تحليل بيانات طبية موسعة لـ272 مريضاً، باستخدام 154 مؤشراً سريرياً تشمل الأعراض المرضية والتاريخ الطبي ونتائج تخطيط القلب وتخطيط صدى القلب وبيانات مراقبة ضغط الدم المتنقلة، والفحوص التصويرية بالموجات فوق الصوتية.

وأوضح الباحثون أن النموذج يركز حالياً على تقييم فعالية العلاج الأحادي باستخدام دواء واحد، دون احتساب الجرعات الدوائية، ما يتيح تحديد الخيار العلاجي الأنسب كمرحلة أولى من العلاج، ويساعد في تسريع اتخاذ القرار الطبي.

وأشار الفريق البحثي إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات السريرية قد يسهم في تقليص الفترة اللازمة للوصول إلى العلاج الفعال، والحد من المضاعفات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، فضلاً عن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وبيّن الباحثون أن قاعدة البيانات المستخدمة في تطوير النظام مرشحة للتوسع لتشمل نحو 500 مريض بحلول نهاية عام 2026، مع خطط لإضافة بيانات المراقبة اليومية لضغط الدم، بما يعزز دقة التنبؤ بتأثير العلاجات ومتابعة الاستجابة لها على المدى الطويل.

ويعد هذا الإنجاز خطوة جديدة نحو توسيع تطبيقات الطب الشخصي في مجال طب الأطفال، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات العلاجية وتحسين نتائج الرعاية الصحية.