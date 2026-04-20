شركة أمريكية تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير ألعاب منصتها دعماً للإبداع البشري

واشنطن-سانا

أعلنت شركة بانيك (Panic)، المطوّرة لجهاز الألعاب المحمول “بلاي ديت”، عن اعتماد سياسة جديدة تقضي بحظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير الألعاب المضافة إلى متجرها الرسمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإبداع البشري والحفاظ على الهوية الفنية للمنصة.

وذكرت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الإثنين أن متجر “بلاي ديت كاتالوج” لن يقبل مستقبلاً أي ألعاب تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج الرسومات أو الموسيقا أو النصوص أو المؤثرات الصوتية، بما في ذلك أدوات مثل ChatGPT وGoogle Gemini وStable Diffusion وSuno، معتبرةً أن ذلك ينعكس على أصالة التجربة الإبداعية.

وأوضحت “بانيك” أن هذا الحظر لا يشمل الاستخدامات التقنية المساعدة مثل كتابة الأكواد البرمجية أو تصحيح الأخطاء، على أن يُلزم المطورون بالإفصاح بشكل واضح عن أي استخدام للذكاء الاصطناعي داخل الألعاب، وتحديد المجالات التي تم الاعتماد فيها على هذه التقنيات.

وأضافت الشركة: إن الألعاب السابقة التي استخدمت الذكاء الاصطناعي ستبقى متاحة في المتجر، شريطة الإفصاح عن ذلك، في حين سيُمنع استخدام هذه التقنيات بشكل كامل في الموسم الثالث من الإصدارات الجديدة.

وأكدت الشركة أن هذه السياسة قابلة للتحديث مستقبلاً وفق تطورات التكنولوجيا وتفاعل مجتمع المطورين، مشيرةً إلى أن جهاز “بلاي ديت” يتيح في المقابل تحميل الألعاب من خارج المتجر الرسمي، ما يمنح المطورين مرونة إضافية في النشر.

وبذلك تعكس هذه الخطوة توجه الشركة نحو تعزيز دور الإبداع البشري في صناعة الألعاب، مع الحفاظ على هوية المنصة الفنية، في ظل استمرار الجدل حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الإبداعية.