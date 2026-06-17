اكتشاف ناب فيل أطلسي منقرض يعود للعصر الحجري القديم في الجزائر

الجزائر-سانا

اكتشف فريق من الباحثين الجزائريين ناب فيل يعود إلى نوع “الفيل الأطلسي” المنقرض، ويرجح أن تاريخه يعود إلى العصر الحجري القديم، وذلك خلال أعمال تنقيب أثرية في موقع “رجل تيغنيف” بولاية معسكر غرب الجزائر.

وذكرت شبكة CNN أمس الثلاثاء أن الاكتشاف أنجزه باحثون من المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، ضمن الحملة الحادية عشرة للحفريات الجارية في الموقع الأثري.

وأوضح المشرف على فريق البحث محمد سحنوني أن الناب يعد من أبرز المكتشفات المسجلة خلال هذه الحملة، لافتاً إلى أنه يتميز بحالة حفظ استثنائية، إذ يبلغ طوله نحو 2.35 متر، ويعد من أكثر نماذج الفيل الأطلسي اكتمالاً بين المكتشفات المعروفة في شمال إفريقيا.

وأظهرت التحاليل الأولية أن الناب يعود إلى فيل بالغ من هذا النوع المنقرض، الذي يعد من أكبر الحيوانات العاشبة التي عاشت في القارة الإفريقية خلال فترتي البلايستوسين الأسفل والأوسط، المتزامنتين مع العصر الحجري القديم.

وعُثر على الناب داخل طبقة رسوبية تضم بقايا عظمية يقدر عمرها بنحو مليون سنة، إلى جانب مستحاثات لحيوانات متنوعة، منها البقريات الكبيرة والخيليات ووحيد القرن، فضلاً عن أدوات حجرية أشولية استخدمها الإنسان القديم.

ومن المقرر نقل الناب إلى مختبرات الحفظ والترميم التابعة للمركز لإخضاعه لعمليات صون ودراسات علمية متخصصة، من شأنها توفير معطيات جديدة حول هذا النوع المنقرض وبيئته وظروف عيشه.

ويعد موقع “رجل تيغنيف” من أهم المواقع الأثرية في شمال إفريقيا، إذ كشفت الأبحاث السابقة فيه عن بقايا تعود إلى أحد أقدم أشكال الإنسان القديم في المنطقة، إضافة إلى مكتشفات أثرية وحيوانية يتراوح عمرها بين مليون ومليون ومئتي ألف سنة.