باحثون يطورون خلايا شبكية قد تمهد لعلاج أمراض فقدان البصر

واشنطن-سانا

نجح فريق بحثي من جامعة ديوك الأمريكية في تطوير خلايا متخصصة بتكوين الأوعية الدموية في شبكية العين، اعتماداً على الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات (iPSCs)، في إنجاز علمي قد يمهّد لأساليب علاجية جديدة لأمراض العيون المرتبطة بتلف الشبكية وفقدان البصر.

وذكر موقع Medical Xpress العلمي أمس الثلاثاء نقلاً عن دراسة نُشرت في مجلة Nature Biomedical Engineering، أن الباحثين تمكنوا من إعادة برمجة الخلايا الجذعية وتحويلها إلى خلايا بطانية شبكية قادرة على الاندماج داخل أنسجة العين المتضررة وتشكيل أوعية دموية وظيفية في نماذج حيوانية، ما أسهم في تحسين وظائف الشبكية.

وبيّن الباحثون أن هذه التقنية تتيح مستقبلاً إنتاج خلايا شبكية بكميات أكبر وبتكلفة أقل مقارنة بالأساليب التقليدية، ما قد يفتح آفاقاً جديدة لفهم أمراض العين وتطوير علاجات أكثر دقة وفاعلية.

يذكر أن الدراسة قادها فريق من مهندسي الطب الحيوي في جامعة ديوك، تحت الإشراف العلمي للبروفيسورة شَارون غيريشِت (Sharon Gerecht)، وبمشاركة باحثين متخصصين في الهندسة الطبية الحيوية.