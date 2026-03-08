تقرير: توجه متزايد نحو تقليل الشاشات وتعزيز الأنشطة الواقعية لدى الأطفال

واشنطن-سانا

كشف تقرير حديث صادر عن منصة Pinterest الأمريكية المتخصصة برصد الاتجاهات والاهتمامات العالمية عبر بيانات البحث عن تحوّل متزايد في توجهات التربية، حيث يبحث العديد من الأهالي عن طرق تمنح أطفالهم طفولة أكثر تفاعلاً وإبداعاً بعيداً عن الإفراط في استخدام الشاشات.

وبحسب التقرير الذي نقلته شبكة CNN الإخبارية، يظهر هذا الاتجاه في زيادة الاهتمام بالأنشطة التعليمية واللعب الحسي والتجارب الواقعية التي تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية.

واستند التقرير إلى تحليل بيانات أكثر من 600 مليون مستخدم وما يزيد على 80 مليار عملية بحث شهرياً، ما أتاح رصد تحولات واضحة في اهتمامات الأهالي حول العالم، حيث أظهرت البيانات ارتفاع عمليات البحث عن الأنشطة التعليمية للأطفال بنسبة 280%، والتعلم في الهواء الطلق بنسبة 65%، إلى جانب زيادة ملحوظة في الاهتمام بالألعاب الحسية والملاعب المنزلية المصنوعة يدوياً.

كما أشار التقرير إلى تنامي البحث عن أفكار مثل الأنشطة دون شاشات، والتقاليد العائلية، والرحلات العائلية الغنية بالتجارب، في محاولة من الأهالي لتحقيق توازن بين استخدام التكنولوجيا والحياة الواقعية.

ويعكس هذا التوجه رغبة متزايدة في بناء طفولة تعتمد على الاكتشاف واللعب والتجربة، بما يسهم في تنمية الفضول والمرونة والقدرة على حل المشكلات لدى الأطفال.