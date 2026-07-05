مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة لتحويل ألعاب Xbox من الأقراص إلى نسخ رقمية

واشنطن-سانا

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة مايكروسوفت تعمل على اختبار ميزة جديدة ضمن منصة Xbox تتيح للمستخدمين تحويل ألعابهم من الأقراص المادية إلى نسخ رقمية مرتبطة بحساباتهم، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز الاعتماد على التوزيع الرقمي في صناعة ألعاب الفيديو.

ووفقاً لما ذكره موقع “ذا فيرج” التقني في تقرير حديث، لا تزال الميزة الجديدة المعروفة باسم “Disc-to-Digital” في مراحل الاختبار الداخلي، حيث رُصدت إشارات برمجية داخل تطبيق Xbox تشير إلى إمكانية تحويل الألعاب من الأقراص إلى تراخيص رقمية مرتبطة بحساب المستخدم.

وبحسب التقرير، تتيح الميزة للمستخدم إدخال قرص اللعبة في جهاز Xbox لتثبيتها وتشغيلها، مع إمكانية ربطها لاحقاً بترخيص رقمي مرتبط بالحساب، على أن تقتصر هذه الخاصية على ألعاب Xbox One وXbox Series X وSeries S، دون دعم للأجيال الأقدم من المنصة.

ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع في قطاع ألعاب الفيديو نحو تقليل الاعتماد على الوسائط الفيزيائية، بالتوازي مع توسع خدمات التوزيع الرقمي والاشتراكات، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال إطلاق الجيل المقبل من أجهزة Xbox دون مشغل أقراص.

ولم تصدر شركة مايكروسوفت أي إعلان رسمي بشأن هذه الميزة أو موعد طرحها، غير أن تقارير تقنية ترجح استمرار العمل على تطويرها ضمن استراتيجيتها المستقبلية في قطاع الألعاب.