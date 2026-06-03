مستشفى بريطاني يفتتح أول وحدة عناية حرجة على سطح المبنى لتعزيز التعافي عبر الطبيعة

لندن-سانا

افتتح مستشفى كينغز كوليدج في جنوب لندن وحدة عناية حرجة جديدة على سطح المبنى، ليصبح أول مستشفى في بريطانيا يعتمد هذا النموذج، في خطوة تهدف إلى دمج الطبيعة ضمن بيئة العلاج والمساهمة في تسريع تعافي المرضى.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير حديث أن الوحدة الجديدة تقع فوق مركز العناية الحرجة الذي يضم 60 سريراً، وتم افتتاحها في الـ 29 من أيار الماضي، وتوفر مساحة إضافية تتسع لستة أسرّة في بيئة مفتوحة ومظللة مجهزة بأنظمة دعم الحياة والمراقبة الطبية المستمرة.

وخصص المستشفى مصعدين لنقل المرضى، وفرق الرعاية بين القسم الداخلي ووحدة السطح، حيث يمكن للمرضى الاستلقاء على الأسرّة أو الجلوس على الكراسي المتحركة بحسب حالتهم الصحية، دون إمكانية المبيت في الهواء الطلق.

وتضم الوحدة مساحة خضراء مزروعة بنباتات عطرية مثل إكليل الجبل، والمريمية، والأوريجانو، إضافة إلى نباتات محلية ولمسية، في بيئة صُممت لتشجيع التفاعل المباشر مع الطبيعة بدلاً من الاكتفاء بالمشاهدة، مع تزويدها ببنية تقنية متكاملة تتيح المراقبة المستمرة للمرضى.

ووفق الصحيفة، قال الدكتور توم بيست، المدير السريري لمركز كينغز للرعاية الحرجة: إن عدداً من المرضى يقضون أسابيع أو أشهراً في العناية الحرجة ويتلقون علاجات مكثفة، مشيراً إلى أن كثيراً منهم يعانون من الهلوسة أو الهذيان في البيئة السريرية، وهو ما قد يؤثر على سرعة التعافي.

وأضاف: إن الأبحاث تشير إلى أن قضاء وقت في الطبيعة قد يسهم في تقليل الهذيان وتحسين النتائج العلاجية والصحة النفسية، إضافة إلى خفض مستويات التوتر وضغط الدم.

وسيُستخدم المشروع ضمن برنامج بحثي لقياس تأثير المساحات الخضراء على مدة الإقامة وجودة التعافي والصحة النفسية للمرضى، إلى جانب تقييم انعكاساته على أسر المرضى والكوادر الطبية.