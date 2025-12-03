رجل في نيوزيلندا يواجه تهمة السرقة بعد ابتلاع قلادة ثمينة

ويلينغتون-سانا

وجّهت الشرطة تهمة السرقة إلى رجل في نيوزيلندا بعد أن زُعم أنه ابتلع قلادة ثمينة من نوع «فابرجيه جيمس بوند أوكتوبوسي»، تُقدّر قيمتها بأكثر من 33,500 دولار نيوزيلندي (19,200 دولار أميركي).

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن غراي أندرسون، قائد شرطة المنطقة المركزية، قوله: “إن الشرطة استُدعيت إلى متجر «بارتريدج جويلرز» في وسط مدينة أوكلاند، بعدما أبلغ الموظفون عن رجل يشتبه في أنه التقط القلادة وابتلعها”، مضيفاً: إنه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عاماً داخل المتجر خلال دقائق.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهم وُضع رهن الاحتجاز على أن يمثل مجدداً أمام المحكمة المحلية في 8 كانون الأول الجاري، لافتةً إلى أنها لا تملك أي صور للقطعة المسروقة.

وتُعدّ «فابرجيه» من أشهر دور المجوهرات في العالم، وحسب موقعها الرسمي، فإن القلادة مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ومزيّنة بمينا «غيوشيه» الخضراء، ومرصّعة بـ 60 ماسة بيضاء و15 ياقوتة زرقاء، وتحتوي البيضة على أخطبوط صغير مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطاً بعينين من الألماس الأسود.

يُشار إلى أنه في حالات ابتلاع مجوهرات أو أشياء ثمينة، تعتمد الشرطة عادة على المراقبة الطبية لاستعادة القطعة، إذ لا يمكن إخراجها فوراً، وغالباً ما يُحتجز المشتبه به إلى حين استرداد الممتلكات، وتُستخدم الأشعة للتأكد من وجود القطعة في جسمه.