غوغل تطلق تحديثاً جديداً لهواتف “بيكسل” لمعالجة أعطال تقنية

واشنطن-سانا

أطلقت شركة “غوغل” تحديثاً جديداً لهواتف “بيكسل”، لمعالجة عدد من المشكلات التقنية التي أثرت على تجربة المستخدمين خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لما نقله موقع “PhoneArena” المتخصص في أخبار الهواتف الذكية والتكنولوجيا، يعالج التحديث خمس مشكلات رئيسية، من بينها اختفاء خيار النسخ الاحتياطي من إعدادات النظام، والذي اشتكى منه مستخدمو عدد من الأجهزة مثل Pixel 6a وPixel 7 وPixel 10 Pro Fold، قبل أن تؤكد الشركة إصلاح الخلل.

كما شمل التحديث معالجة مشكلة تعطل تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك التطبيقات البنكية، وهي من أبرز الأعطال التي أثارت تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، قبل أن تقر “غوغل” بمسؤوليتها عنها، وتعمل على إصلاحها.

وامتدت الإصلاحات لتشمل أعطال الألعاب، حيث أبلغ مستخدمون عن انخفاض في الأداء وانهيار بعض الألعاب بعد التحديث السابق، إضافة إلى إصلاح اختفاء شريط البحث من الشاشة الرئيسية في بعض الحالات.

كما تمت معالجة مشكلة تعطل ميزة نقل الملفات “Quick Share”، التي واجهت صعوبات في العمل، ولا سيما بعد دعمها نقل الملفات إلى أجهزة “آبل”.

ورغم هذه التحسينات، لا تزال بعض المشكلات قائمة، أبرزها تراجع عمر البطارية وتجمد الشاشة في وضع العرض الدائم، إضافة إلى استمرار مشكلة إعادة التشغيل المتكرر لدى بعض المستخدمين.