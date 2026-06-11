شاب يحوّل شرفة منزله إلى مطعم بيتزا مبتكر بنظام السلال ويجذب آلاف الزبائن

أوسلو-سانا

حوّل شاب في العاصمة النرويجية أوسلو فكرة بسيطة إلى مشروع غير تقليدي لافت، بعد أن قام بتحويل شرفة منزله إلى مطعم بيتزا مؤقت يعتمد على نظام السلال والحبال لإنزال الطلبات إلى الزبائن في الشارع، في تجربة جذبت اهتماماً واسعاً عبر الإنترنت.

وذكرت شبكة CNN اليوم الخميس، أن المشروع الذي أُطلق عليه اسم “بيتزا من الشرفة”، بدأ بشكل عفوي عام 2024، بعد أن لاحظ صاحبه بيتر غران إمكانية استثمار شرفة منزله لتقديم البيتزا مباشرة للزبائن، دون الحاجة إلى مغادرة المكان.

وتقوم فكرة المشروع على إنزال البيتزا الطازجة داخل سلة معلّقة بحبل من الشرفة إلى الزبائن المنتظرين في الأسفل، حيث يتم استقبال الطلبات والتواصل مع الزبائن بطريقة بسيطة تعتمد على الإشارة والصوت من الشارع لتحديد نوع الطلب.

وتحول المشروع خلال فترة قصيرة من تجربة فردية مؤقتة إلى نشاط منظم يشارك فيه أكثر من 30 متطوعاً، ويعمل لساعات محدودة أسبوعياً خلال مواسم معينة، مع الإعلان عن مواعيد البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما حصل المشروع على ترخيص رسمي من هيئة سلامة الغذاء النرويجية، ويلتزم بالضوابط الخاصة ببيع الأغذية المنزلية، في حين يتم الدفع إلكترونياً عبر تطبيق “Vipps” باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) الموضوعة في محيط الموقع.

وشهدت التجربة انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجاوزت مقاطع الفيديو الخاصة بالمشروع ملايين المشاهدات، ما أسهم في جذب زبائن من داخل النرويج وخارجها، وأثار اهتمام عدد من الطهاة والمطاعم لخوض تجارب مشابهة.