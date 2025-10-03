الفاو: تراجع أسعار الأغذية عالمياً خلال شهر أيلول

روما-سانا

تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الأغذية في العالم من 129.7 نقطة في شهر آب الماضي إلى 128.8 نقطة في أيلول، وذلك بفضل تراجع أسعار منتجات الألبان والسكر بحسب تقرير صادر عن المنظمة.

وذكر التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الرسمي اليوم أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية لأسعار منتجات الألبان بلغ 148.3 نقطة في أيلول 2025 مسجلاً بذلك انخفاضه الشهري الثالث على التوالي بنسبة 2.6 في المئة عن آب، بينما ظل أعلى بنحو 9 في المئة من مستواه قبل عام.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية، إذ انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 7 في المئة، والحليب المجفف الخالي من الدسم بنسبة 4.3 في المئة، والحليب المجفف الكامل الدسم بنسبة 3.1 في المئة، في حين انخفضت أسعار الأجبان بشكل طفيف.

وبالنسبة لمؤشر أسعار السكر فقد سجل 99.4 نقطة في أيلول، بانخفاض قدره 4.2 نقاط (4.1 في المئة) عن شهر آب وبنحو 26.9 نقطة (21.3 في المئة) عن العام الماضي، وعزت المنظمة هذا الانخفاض إلى ارتفاع إنتاج السكر أكثر من المتوقع في البرازيل.

كما انخفضت الأسعار العالمية للقمح للشهر الثالث على التوالي في أيلول، ويعزى ذلك بشكل رئيسي بحسب التقرير إلى ضعف الطلب الدولي وتأكد وفرة المحاصيل في الاتحاد الروسي وبلدان منتجة رئيسية أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية، وانخفضت بالتوازي أسعار الأرزّ بنسبة 0.5 في المئة في أيلول 2025.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 167.9 نقطة في أيلول، بانخفاض قدره 1.2 نقطة (0.7 في المئة) عن شهر آب، ولكنه لا يزال أعلى بمقدار 25.0 نقطة (18.0 في المئة) من مستواه قبل عام.

أما متوسط مؤشر أسعار اللحوم فقد بلغ 127.8 نقطة في أيلول، بزيادة قدرها 0.9 نقطة (0.7 في المئة) عن مستواه في شهر آب و7.9 نقاط (6.6 في المئة) عن مستواه قبل عام مسجلاً بذلك أعلى مستوى قياسي جديد.

ويُستخدم مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” لأسعار الأغذية لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية.