كأس العالم.. باحثون يحذرون من تأثير الانفعال أثناء مباريات كرة القدم على صحة القلب

برلين-سانا

حذر أطباء وباحثون من أن الانفعالات العاطفية الشديدة المصاحبة لمتابعة مباريات كرة القدم، ولا سيما خلال بطولات كأس العالم، قد تشكل ضغطاً إضافياً على الجهاز القلبي الوعائي، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضاً قلبية أو عوامل خطورة مسبقة.

وذكر موقع “يورونيوز” أول أمس أن دراسة أجراها كريستيان دويتشر، أستاذ اقتصاد الرياضة في جامعة بيليفيلد الألمانية، بالتعاون مع فريق من الباحثين، أظهرت أن الحماس والتوتر خلال المباريات قد يرفعان معدل نبض القلب إلى نحو 150 نبضة في الدقيقة، وهو مستوى يقارب ما يسجله الجسم أثناء الجري السريع.

وأشارت الدراسة إلى أن أشد حالات التوتر لا ترتبط بتسجيل الأهداف فحسب، بل تظهر أيضاً خلال لحظات الترقب وعدم اليقين، مثل ركلات الترجيح أو مراجعات حكم الفيديو المساعد “الفار”، حيث ترتفع مؤشرات الإجهاد والانفعال لدى المشجعين بشكل ملحوظ.

واعتمد الباحثون في دراستهم على أجهزة قابلة للارتداء لقياس معدلات نبض القلب ومستويات التوتر لدى المشجعين خلال نهائي كأس ألمانيا عام 2025، مع مقارنة النتائج ببيانات جُمعت خلال أيام عادية على مدى 12 أسبوعاً.

وأظهرت النتائج أن المشجعين الموجودين في الملاعب كانوا الأكثر تأثراً، ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في حين سجل مشجعو المنازل ارتفاعاً في معدلات نبض القلب يماثل ما يحدث أثناء المشي، رغم بقائهم في حالة جلوس.

وقال الدكتور دان أطار، أستاذ أمراض القلب في جامعة أوسلو: إن الحماس المرتبط بالأحداث الرياضية لا يشكل خطراً بحد ذاته بالنسبة لمعظم الأشخاص، إلا أن اقترانه بعوامل أخرى مثل الإجهاد العاطفي والحرارة المرتفعة واستهلاك الكحول قد يزيد المخاطر لدى المصابين بأمراض القلب.

وأشار الأطباء إلى أن التشجيع الحماسي يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرموني الأدرينالين والكورتيزول في الجسم، ما ينعكس على معدل نبض القلب وضغط الدم بصورة مؤقتة.

ونصح المختصون مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والمدخنين بالالتزام بالعلاجات الموصوفة، وتجنب الإفراط في تناول المنبهات والمشروبات الكحولية، وعدم تجاهل الأعراض التحذيرية مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو اضطراب نبضات القلب، وطلب الرعاية الطبية عند الحاجة.

ويواصل الفريق البحثي حالياً جمع بيانات جديدة خلال منافسات كأس العالم الجارية.