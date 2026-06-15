باحثون صينيون يطوّرون تقنية مبتكرة لتحويل مخلفات القطن إلى محفّز متقدم لتنقية المياه

بكين-سانا

طوّر فريق بحثي في جامعة شنيانغ الزراعية الصينية تقنية مبتكرة تعتمد على تحويل مخلفات القطن الزراعية إلى مادة محفّزة متقدمة، تسهم في رفع كفاءة تنقية المياه، عبر تعزيز عمليات الأكسدة، والتخلّص من الملوثات العضوية المعقدة.

وبيّنت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Biochar العلمية المحكّمة والمتخصصة في مجالي البيئة والمواد المستدامة أول أمس، أن التقنية تقوم على تحويل مخلفات القطن إلى فحم حيوي مطعّم بالنيتروجين، يُستخدم كمحفّز فعال في تحسين كفاءة معالجة المياه باستخدام غاز الأوزون، بما ينسجم مع توجهات الاقتصاد الدائري وتقليل النفايات الزراعية.

وأظهرت التجارب أن المادة الجديدة أسهمت في رفع كفاءة إزالة عدد من الملوثات العضوية، من بينها مركّب DEET وبعض المركبات الدوائية والزراعية، مع تحقيق تحسّن ملحوظ في سرعة التفاعل مقارنة بالطرق التقليدية.

وأكد الباحثون أن المادة المحفّزة تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار، إذ احتفظت بجزء كبير من فعاليتها بعد عدة دورات استخدام، حتى في ظروف مياه الصرف الحقيقية، ما يعزّز إمكانية تطبيقها على نطاق واسع في تقنيات معالجة المياه.

ويعكس هذا الابتكار توجهاً متنامياً نحو استثمار المخلفات الزراعية في تطوير حلول بيئية مستدامة، بما يسهم في تحسين كفاءة معالجة المياه، والحد من التلوث، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري.